金酸莓獎發文向布魯斯威利致歉。（摘自推特）

布魯斯威利（右起）與席維斯史特龍、阿諾史瓦辛格曾一起合作《浴血任務》系列。（摘自推特）

67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）因罹患「失語症」，將息影專心治療。前妻黛咪摩爾（Demi Moore）、現任妻子艾瑪赫明（Emma Heming）及孩子們也共同發聲，盼外界能為他加油打氣，由於金酸莓獎今年特別設立了「布魯斯威利最糟演出獎」，揶揄他是「爛片之王」，如今遭到粉絲圍剿，官方也立刻出面發文致歉。

金酸莓獎官方推特上回應眾多網友，「金酸莓獎對於布魯斯威利被診斷出的病情非常抱歉，也許這可以解釋他為何在2021年接演這麼多電影，我們與布魯斯及他人的家人獻上最深的致意」，但看到底下大批網友仍不領情，金酸莓獎再度回應「必須澄清，我們得知布魯斯威利罹患病症的時間點，跟各位一樣，都是在今天早上」。

另外，同為80年代的動作巨星，也是布魯斯威利多年好友的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也在IG曬出多張2人的合照，並寫下「我們是老相識了，致上無比的心意，為你以及你的家人祈禱」，目前已吸引超過17萬名網友按讚，紛紛留言為老布集氣，另一位好友阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）則尚未發聲。