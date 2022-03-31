《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）春季冠軍決賽即將於本週六（4/2）開打，比賽由Faker領軍的T1戰隊，對上Chovy領軍的GEN.G戰隊，兩位韓國最頂尖的中路選手對決，爭奪春季賽冠軍的王座，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

4/2（六）16:00 GEN.G戰隊 @ T1戰隊

推薦：大3.5（局）

先說GEN，例行賽15勝3敗，戰績排名第2，僅次於T1。準決賽（3/27）GEN對上前世界冠軍DWG，雙方鏖戰5局，最後決勝局GEN在紅色方選用中路「阿璃」以及下路「剎雅」與「悠咪」的組合，試圖將比賽拖延至後期決勝負，而DWG在藍色方選用前期極為強勢的英雄陣容包括上路「雷尼克頓」、打野「奈德麗」、中路「傑西」、下路「希格斯」與「雷歐娜」的組合，嘗試在比賽前期拉開雙方差距。DWG的戰術奏效，GEN在比賽前、中期皆居下風，進行至比賽後期GNE的經濟數已落後對手逾1萬，就在多數人都認為DWG即將拿下比賽之時，GEN展現驚人的韌性，將比賽拖延至大後期，並由中路Chovy先手在自家高地打起一波2換3的團戰，隨後逐漸改變局勢，最終GEN在巴龍團坑一波0換4的團戰，打出逆轉勝。全場比賽（5局合計）中路Chovy打出24／7／25（KDA值7.0）、下路Ruler打出20／5／23（KDA值8.6），兩人合力Carry隊伍，晉級決賽。

再說T1，例行賽18勝0敗，創下LCK首支隊伍以全勝晉級季後賽的紀錄。準決賽（3/26）T1對上KDF，毫無懸念以直落3的比數取勝，比賽中T1展現強大的宰制力，3局比賽時間分別只用26分鐘、20分鐘、32分鐘（平均26分鐘），遠低於全聯盟平均的32分鐘，其中第2局的20分鐘更是刷新本季比賽時間最短的新紀錄，全場T1在Faker的指揮下輕鬆贏得比賽，Faker個人選用「阿璃」及「勒布朗」打出全場12／2／18（KDA值15.0）的成績、Gumayusi對上前輩Teddy（KDF下路選手）也是火力全開，全場打出14／2／23（KDA值18.5）的成績，KDF毫無招架之力。

GEN與T1在例行賽曾交手過2次，雖然2次都是T1勝利，不過T1本季尚未與「完全體」的GEN交手過，雙方第1次的交手，GEN的上路Doran及打野Peanut因新冠確診未能上場，第2次的交手，GEN又因為下路Ruler確診無法出賽。如無意外，本週六的冠軍決賽將是兩隊全主力陣容的首次交手，也是兩隊實力最接近的一場比賽。T1確實很強，但即便GEN贏得比賽的機會不大，也有很高的機會能至少拿下1局，推薦可買大3.5（局）。