亞系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，看好在NAND三大趨勢下，群聯將成為重要受惠廠商，有利於營運，為考量NAND模組的比重增長以及更高的研發費用，故將群聯將目標價由666元降到580元、維持買進評等。

亞系外資表示，NAND價格上漲和出貨量增長將對群聯帶來收益增長，預計群聯的收益在2022、2023年將分別增長6%、8%，這主要得益於三原因，首先，先前日本鎧俠、WD出現原料汙染，將影響供貨，有利於價格；再者，NAND位元增加拉動模塊組出貨量；最後，就是隨著NAND供應商外包訂單，SSD控制器市場份額增加。

亞系外資表示，預估日本鎧俠、WD的工廠原料汙染，將影響第一季全球NAND供應量9%，並導致第二季、第三季會有個位數的價格季增，由於群聯手中有低成本庫存，預計近期群聯隨著NAND價格上漲趨勢，毛利率將會有所改善。

亞系外資看好，NAND位元數增長為一大趨勢，PCIe 4.0的持續滲透下，遷移到QLC產品和存儲規格升級至1TB，預計NAND快閃儲存需求在2022年、2023年年增長將達30%。目前512GB是主流規格，佔NAND快閃儲存總需求的68%，預計1024GB將在今年快速滲透，市占率將從去年的11%擴大到25%，因此，預計群聯的NAND快閃儲存模組銷售額將在2022、2023年分別增長14%、16%。

亞系外資認為，隨著邏輯設計難度的增加和更高的研發投入，部分NAND供應商已開始將SSD控制器外包給專業設計公司，類似群聯或慧榮科技，由於55~60%的SSD控制器由NAND提供，預計這些外包訂單將成為一個巨大潛力的市場。

此外，亞系外資也點出，群聯eMMC產品已進入汽車市場，更相信群聯將獲得了更多聯電(2303)的產能支持，預測群聯控制器出貨量將在2022、2023年分別將增長25%、15%。

整體來說，亞系外資維持群聯買進評等，將目標價由666元降到580元，主要是考量NAND模組的增長和控制器產品線以及更高的研發費用。