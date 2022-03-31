新竹縣31日新增2例新冠肺炎本土確診案例，一名為5歲男童，及一名護理師。男童就讀於新豐某所幼兒園，因27日曾與台北市案23063於燒肉店同桌共餐後匡列，28日1採陰、30日2採揚。護理師則因曾到台中參加婚宴與確診者案23277接觸，採檢陽性，衛生局急匡列採檢醫院50人送驗。另國立新竹特教學校昨共採檢338人，全數陰性。

衛生局說明，該名5歲男童曾在燒肉店與台北市確診者案23063同桌共餐約2小時，與父母皆被匡列居家隔離，男童一採陰性，30日因發燒再次採檢，結果陽性確診，CT值14.1，安排收治專責醫院治療。男童就讀的幼兒園則緊急派遣採檢部隊進駐，匡列採檢全校師生145人（學童118人、教職員27人），目前正持續疫調中，幼兒園全園停課10天。

另外一案則是新竹縣某醫院護理人員，已打滿3劑疫苗。她於26日曾到台中市與表妹夫一起參加表弟婚宴，用餐採Buffet方式，期間曾脫口罩拍照，因獲知表妹夫案23277確診，主動通報醫院，30日衛生局安排採檢陽性確診，Ct值15.4，衛生局立即啟動疫調，初步匡列醫院50人（員工29人、病患21人）連夜緊急採檢送驗，疫調持續中。

另外，竹縣衛生局30日深夜獲報，關西新訓中心一名居住新北市的軍人30日採檢陽性確診，CT值24，衛生局人員31日上午前往營區疫調，初步匡列採檢約50人，目前已安排國軍桃園醫院進駐營區採檢中。