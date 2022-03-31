今年的湖人大肆改變陣容，戰績卻不如預期，如今連附加賽可能都打不了，而最近知名記者溫霍斯特(Brian Windhorst)對球隊發表評論，他上《GET UP》節目時談到湖人球星詹姆斯(LeBron James)，認為他所待的球隊每四年為一週期，並說他會讓自己所在的球隊變得筋疲力盡。確實詹姆斯生涯的奪冠方式受到外界議論，甚至有些人對此批評。

ESPN NBA analyst Brian Windhorst says LeBron James ‘wears his team out’ after four years everywhere he goes https://t.co/QsiUiIzWoK — Sports Illustrated (@SInow) March 30, 2022

溫霍斯特本季多次評論湖人與陣中成員，這次他提到了核心人物詹姆斯，他說：「詹姆斯生涯四年為一個週期，他會讓他所待的團隊變得『筋疲力盡』，我將這種現象稱之為『組織疲勞』，首次是在克里夫蘭，(在他離開前)球隊沒有選秀權，陣容中有一群30幾歲球員，歐尼爾(Shaquille O'Neal)最接近退役，此外還有像賈米森(Antawn Jamison)這類型球員。」

接著他提到詹姆斯的前段生涯說：「他去邁阿密待了四年，表現得很好，但同時他們把選秀權用完了，他打完熱火最後一場比賽後有三位球員退役。接著他重返克里夫蘭四年，同樣表現得很好，但仍用完了選秀權，球隊僅得到一些年長球員。而目前在洛杉磯進行又一個四年，這是我們在聯盟史上看過最老的球隊，也沒有什麼選秀權，球隊已經筋疲力盡。」

Según Brian Windhorst de ESPN, Los Angeles Lakers discutirán la posibilidad de traspasar a Anthony Davis esta offseason. #LakeShow pic.twitter.com/zI5en6tjdC — The Mamba Show 🏀 (@TMambaShow) March 29, 2022

溫霍斯特其實昨天就對詹姆斯生涯做出預測，他說詹姆斯很喜歡洛杉磯，會繼續留在這裡，不過球隊勢必要做出改變，他還提到湖人在休賽期籌碼可能不太吸引人，恐怕會開始討論安東尼戴維斯(Anthony Davis)的交易可能性，他說：「我認為這將成為球隊討論的話題」。而這確實應驗他今天發表的言論，如今湖人只剩2027、2029年首輪選秀權較有交易價值。