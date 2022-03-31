國內疫情延燒，全國多處學校停課，今傳出政治大學有確診者足跡，校方發布公告指出，北投健康中心通知3月25日下午4點到5點中間確診者進入學校約30分鐘，當天時段為徵才博覽會廠商收攤的時段，確診者並未與學校學生有接觸。

校方表示，3月31日（四）上午09：30~10：30辦理四維道（志希樓至中正圖書館）「防疫消毒作業」，敬請各位教職員工生屆時盡量避免進入該區域或請繞道。

校方表示，北投健康中心來電學校通知3月25日(五)下午4點到5點中間確診者進入學校約30分鐘。當天時段為徵才博覽會廠商收攤的時段，故該確診者並未與學校學生有接觸。北投健康中心經詢問疾管署後表示，因場地在戶外且進入時間短，學校僅需要進行場地消毒即可，目前無需進行校內疫調。

政大表示，由於國內本土疫情尚未平息，仍存在社區傳播風險，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、配合量測體溫、進出實聯制等皆是避免疫情擴散的重要措施，請全校教職員工生務必配合、遵守相關規範，共同維護你我安全。

政大呼籲，若有出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異等疑似COVID-19症狀，請確實佩戴口罩，儘速至附近社區採檢醫院就醫，且不得搭乘大眾交通運輸工具；就醫時，應主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等；返家後亦應佩戴醫用口罩，避免外出。