經濟部次長曾文生31日赴立法院進行「強化電網千億預算計畫」報告。曾文生表示，過去電網改善計畫都是台電公司投資，但經過303大停電之後，將以國家級投資的概念進行，預計在4月底列出所有改善項目，希望能趕上明年的預算程序。至於要編列哪項預算？他強調，這部分將交由行政院決定，但台電公司將編擬專案計畫及年度預算積極辦理，政府亦將投入資源以加速提升電網韌性。

曾文生報告時表示，為了加速再生能源併網工程，台電公司目前積極推動加強再生能源電力網及儲能設備建置等工程，除可提升再生能源併網容量、降低電源集中風險，並促進再生能源有效使用，以達淨零碳排之目標。配合政府再生能源發展政策，台電公司推動相關再生能源加強電力網工程（例如9所升壓站、10回線輸電線路），預計可增加5.5GW併網，以滿足持續增長之再生能源併網需求。另外，滾動討2026至2031年離岸風電可併網點及可併網量，未來將規劃提出「離岸風電發電加強電力網第二期計畫」，預計可再增加併網10GW。

另外，曾文生指出，變電所改建屋內化工程，透過相關變電及開關設備由屋外式改建為屋可預防供電設備遭受外在環境因素影響，維持系統供電品質與穩定，亦兼具美化景觀功能，目前執行中的改建一期計共有9所，規劃中的改建二期計畫共有15所。

曾文生說，台電公司每年皆滾動檢討電力系統，持續推動相關電網工程，以維供電穩定安全，303停電事故發生後，台電公司初步提出各類分散電網工程之電網韌性建設計畫，預計10年內完成短中長期強化電網韌性建設工程。預計這次規劃的短中長期強化電網韌性建設工程，分散大型電源直供用電中心等工程預計在2年內完成，樞紐變電所加強分群等工程預計在5年內完成，供電瓶頸區新建變電所、強固現有主幹線及加速再生能源併網等工程預計在10年內完成。