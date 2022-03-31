日本職棒推薦賽事 : 4/1(五)，17:00 軟體銀行鷹@樂天金鷹

上季投打失調的軟銀戰績跌至B段班，不僅尋求5連霸失利，也中斷連續7年打進季後賽的紀錄。本季易帥後的軟銀來勢洶洶，開幕週強勢橫掃日本火腿拿下三連勝。本週末軟銀將作客仙台與樂天進行三連戰，軟銀預計派出王牌千賀滉大領銜主投，樂天則由中生代強投則本昂大應戰，軟銀過去對則本昂大打得得心應手，此戰若能維持開幕週的火力，將會讓樂天陷入苦戰。

軟銀上週對日本火腿的系列賽場均得分高達4.7分，工具人栗原陵矢延續熱身賽的火熱手感，共敲出包含2發全壘打在內的5安，打擊率高達0.455。今年加盟的新洋砲賈維斯(Freddy Galvis)在系列賽首戰打出滿貫砲，是軟銀能逆轉戰局的最大功臣。賈維斯MLB生涯累積109發全壘打，是少數具有長打能力的游擊手，本季應能補上軟銀去年嚴重衰退的長打率。而陣中主砲柳田悠岐開幕週雖然帳面成績不佳，但大部分打席都能掌握不錯的擊球點，其過往所展現的長打破壞力仍是各隊投手需要嚴加提防的狠角色。

樂天上週與羅德的系列賽因天候不佳只打了2場賽事，首戰樂天遭到羅德老將石川步封鎖7局，全場分數掛零。第三戰雖然攻下6分，但攻勢大多集中在前段棒次，打線出現明顯斷層，全場10支安打中也僅有2支長打，長打率不佳的老問題依舊存在。而備受期待的新洋砲馬莫萊霍斯(Jose Marmolejos)目前也尚未展現長打能力，因此有效提升長程砲火仍是樂天現階段最重要的課題。

軟銀先發投手千賀滉大開幕戰面對日本火腿，主投7局只失1分，最快球速達到160公里，狀態相當出色。此外，千賀滉大上季面對樂天相當有心得，出賽2場主投13局僅失2分，壓制力十足。樂天先發投手則本昂大開幕戰面對羅德投得不理想，第6局因為控球不穩一舉被攻下3分大局，僅投5.1局就黯然退場。值得注意的是，上季則本的直球極速能達到158公里，但對羅德一役的最快球速僅有151公里，均速更不到150公里，顯然尚未調整至最佳狀態。

以開幕週的打擊狀況來看，軟銀不僅長程砲火猛烈，打線也棒棒開花。而樂天的打擊串聯度不佳，團隊攻擊仍以短程安打為主，打線威脅性遠不如軟銀。此外，則本昂大上季面對軟銀的對戰自責分率高達5.5，出賽4場有3場投不滿6局，主投34.1局就挨了5發全壘打，完全壓不住陣腳。以投打近況與歷史對戰數據綜合分析下，筆者看好軟銀能再度打退則本昂大，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。