民進黨屏東縣長黨內初選正激烈，角逐初選名額的綠委莊瑞雄今（31日）再拋出政策主張，強調屏東雖然是農業大縣，且職棒球隊二軍訓練基地還在屏東設立多年，但其實豬屎味長年來飄散不去，因此他將全力推動「水資源升級」政策，落實糞尿肥料的去味與重新利用，讓屏東的農業、畜牧業得到大幅改善。

莊瑞雄說，他內心其實很感觸，因為豬屎味已困擾屏東多年，主因是縣內有許多大小不一的畜牧場，但屏東兩條母親河「東港溪」、「武洛溪」都成為嚴重汙染的河川，尤其東港溪的汙染還排列全台第三名。

因此，莊瑞雄表示，這次參選縣長，他將「水資源升級」的目標加入政見中，要讓屏東有好水、好空氣，目前已有部分民間團體與鄉鎮長發動公私協力行動平台，落實執行環保署推動的「沼液沼渣回歸農田」政策，縣府環保局及農業處把關參與計畫的畜牧戶，必須將糞尿水發酵10日以上，沒臭味了才能提供農民做為肥液。​

莊指出，國際化肥漲價25%，農民的確需要便宜的肥料，而發酵豬糞肥既能免費提供農民又友善環境；對畜牧戶而言，可以節省電費、水污稅及底泥清除費，絕對一舉數得！目前畜牧戶或農民，大部分都有意願使用發酵豬糞肥，最後一塊拼圖便是如何更方便的將發酵豬糞肥從畜牧場運輸到各農田。

莊瑞雄說，他很感謝有一群畜牧戶、台灣藍色東港溪協會居中媒合民間與公部門，由合作社協助各村設置中繼站，再由經營槽車隊試營運三年，先針對龍頸溪流域做為初階減廢目標，他很欣賞這樣落實「源頭管理」的方法。

莊瑞雄提到，他過去就不斷邀集環保署及農委會，一同協助把最後一塊拼圖完成，透過快速利用農田消化發酵豬糞肥，做到每家畜牧戶「零排放」到河川，這樣臭味就不會隨水瀰漫，畜牧戶也比較有充裕的成本投入類如「益生菌」之培養，讓豬糞尿臭味在出場區前臭味大幅下降。

最後，莊強調，屏東鄉親的大小事，就是他關心的事，他將繼續全力提升屏東的水環境與空氣品質，落實此公私部門的合作計畫，而且是全台首次規劃的模式，讓屏東超越屏東、讓屏東超越高雄。