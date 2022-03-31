日本央行持續寬鬆政策，宣布無限量買進日本公債以壓低殖利率，導致近期日圓匯率走勢直直落，已一舉摜破俗稱「黑田防線」的125日圓兌1美元，市場分析人士指出，在日圓持續走貶情況下，可能迫使大陸跟著促貶人民幣，重演2015年人民幣重貶引爆全球股災的劇本。

金融博客網站《Zero Hedge》引述法國興業銀行分析師Albert Edwards說法指出，美國逐步升息開始實施量化緊縮(QT)，日本卻繼續實施寬鬆政策，意味著日圓將進一步面臨壓力。他強調，日圓上週貶破重要支撐後，市場的套利行為，亦即交易者借日圓來投資海外高殖利率商品的舉動跟著大增，而隨著日圓重貶，同樣仰賴出口的大陸可能會向2015年8月一樣，放手讓人民幣貶值。

Albert Edwards表示，日圓一旦跌破重要支撐，貶勢都很嚴重，舉例來說，日圓在2013年時曾經從80重貶至100兌換一美元，2015年從100重貶至120兌換一美元。他警告，日圓近期跌跌不休，已摜破俗稱「黑田防線」的 125 日圓兌 1 美元，雖然目前日圓已遭到低估且超賣，但不排除未來進一步貶值，甚至下探150兌換一美元關卡。

回顧2015年8月下旬人民幣貶值引發全球股災，上證綜指及滬深300指數於兩個多月急跌45%，深證成指於三個月急跌近一半，創業板指不到三個月內跌幅高達55.9%。台股受此衝擊，短短四個月內從10014點下跌到最低7203點，投資人損失慘重。