蔡英文總統今接見「巴拉圭工商部長賈斯迪優尼（Luis Castiglioni）」時指出，臺巴經濟合作協定從2018年生效以來，去年從巴拉圭進口的冷凍牛肉高達2.9萬公噸，創下新紀錄，不但在超市及餐廳販售，也製作成牛肉麵泡麵、滷味禮盒等產品，非常受到臺灣消費者喜愛。

總統強調，期盼未來臺灣和巴拉圭在各領域能繼續深化合作，持續提升兩國關係，共創繁榮發展。

總統致詞時表示，過去賈斯迪優尼部長多次訪問臺灣，今年再次率領工商部官員和企業來訪，她要代表臺灣人民向訪賓表達最誠摯的歡迎。這也是疫情爆發後，睽違兩年多來，她在總統府第一個接待的巴拉圭訪團，很高興看到互訪逐漸恢復當中。

總統說，過去5年多來，臺灣和巴拉圭的合作交流越來越緊密。2016年，她剛就任總統不久，就前往巴拉圭進行國是訪問；2018年，她也出席阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統的就職典禮。臺灣也是阿布鐸總統就職後第一個進行國是訪問國家，受到臺灣人民歡迎，當時賈斯迪優尼部長也以外長身分陪同來訪，這都顯示兩國的深厚情誼。

總統談到，近來對於俄國入侵烏克蘭，看到阿布鐸總統跟臺灣一樣公開譴責俄羅斯，這也再次彰顯，臺灣和巴拉圭是共同捍衛民主自由價值的夥伴。去年9月，阿布鐸總統在聯合國大會，表達支持臺灣參與聯合國。在這裡，她要感謝巴拉圭多次在重要國際場合為臺灣仗義執言，展現對臺灣的堅定支持。

總統說，臺灣和巴拉圭在經濟貿易方面，也是非常緊密合作的夥伴。尤其臺巴經濟合作協定（ECA）從2018年生效以來，也加速帶動兩國貿易的持續成長。

總統指出，今年台灣也開放巴拉圭牛雜零關稅進口，因此今年1月的進口量，已經達到去年進口總量的三成，同時也在考慮其他巴拉圭畜牧產品的進口，這些交流合作都代表臺灣對巴拉圭的重視。

總統表示，未來臺灣會和巴拉圭在各領域繼續深化合作，我們也期待跟賈斯迪優尼部長及所有訪賓一起努力，持續提升兩國關係，共創繁榮發展，也請代她問候臺灣的好朋友阿布鐸總統。