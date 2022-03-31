全台疫情延燒，多所學校師生確診停課，傳出板橋區海山國小今天新增1名學生確診，新北市教育局表示，經與衛生局確認，該名為下午會公布的個案，目前尚在疫調當中，相關事宜下午會一併說明。

教育局表示，依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，如1班有 1 位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天，停課期間進行線上授課。

另中和也傳出再新增一家3口確診案例，對此，衛生局證實，為今下午預計公布個案，詳情下午記者會一併說明。