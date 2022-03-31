粘姓男子（中）經常對王姓前妻和6歲男童拳打腳踢，還涉嫌超殘忍虐殺領養的浪貓。（資料照）

王女去年11月已經與粘男離婚，帶著兒子遠離家暴陰影。（資料照）

彰化縣鹿港鎮33歲粘姓男子，婚後經常對王姓妻子和6歲繼子家暴，惡言相向甚至拳打腳踢，酒後出腳7連踹男童臉部，把男童踹飛倒地，甚至還假好心向網友陸續領養6隻貓，再殘忍凌虐致死後丟棄水溝；彰檢偵結依家暴、傷害和虐待動物致死等罪起訴。

粘男婚後開始對王女暴力相向，徒手毆打、甩巴掌，又踢又踹樣樣來，亦動輒對年僅6歲的王姓男童咆哮、拳腳相向，直到兩人去年11月下旬離婚後，王女才鼓起勇氣出示手機錄下的證據，指控其惡行。

根據起訴書，2018年3月6日，粘男想買機車又沒錢繳貸款，為逼王女簽名作保，竟出拳、腳痛擊她的頭、臉，甚至還抓頭撞地板。

去年3月21日下午約2時30分，粘男在福興居所內躺在躺椅上，命令男童站在其腳尾處，隨即一腳踹向男童面部，一腳將他踢飛往後仰倒。粘男厲聲命令男童迅速爬起重新站好，接連反覆不斷將男童踹倒7次，導致無辜男童鼻青臉腫。總計去年3月至8月間就有7次虐童犯行被王女偷偷錄下。

不只是個狠心家暴男，粘男還是變態虐殺貓咪的恐怖渣男，前年9月至去年3月間，粘男假好心，透過網路分別向施男等人和動防所流浪動物之家申請，陸續領養了「金牌」、「海尼根」和「蜜柑」等3隻橘貓，和白底虎斑貓「樂樂」、灰色的「FIFI」。

6隻浪貓卻在粘男居所內遭他殘忍虐殺，他抓起貓尾巴用力凌空飛甩，並用力砸向牆壁或地板，讓貓咪口鼻流血，或是將貓套上項圈緊緊勒住後、再吊掛在廁所門把上活活吊死；或將貓兒按壓入蓄滿水的浴缸溺死，用指甲剪剪除貓咪牙齒、再一腳狠踩住貓咪後以尖嘴鉗拔掉貓爪；或把貓咪放在外出籠內，提起籠子用力甩動，再以尖銳棍狀物猛刺，或大力戳、捅向籠中無處遁逃的貓咪，導致貓咪渾身傷痕累累，傷重死亡，殘忍虐殺的過程令人不寒而慄，更讓王女母子飽受精神虐待。

彰化地檢署檢察官偵結，認定粘男對妻兒拳打腳踢，已涉犯《刑法》傷害、強制罪，《兒少法》與《刑法》成年人故意對兒童傷害、成人故意對兒童強制、傷害等罪，且屬家暴；另涉違反《動物保護法》故意使動物遭受傷害致重要器官功能喪失等，將他起訴，共14次犯行，犯意各別，請求法官予以分論併罰。