大陸國家統計局今（31日）公布的3月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.5％、48.4％和48.8％，低於上月0.7、3.2和2.4個百分點，三大指數均降至臨界點以下，表明大陸經濟總體景氣水準有所回落。

從企業規模看，大型製造業企業PMI為51.3％，比上月下降0.5個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為48.5％，比上月下降2.9個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為46.6％，比上月上升1.5個百分點，低於臨界點。

對此，大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，近期，多地出現聚集性疫情，加之國際地緣政治不穩定因素顯著增加，企業生產經營活動受到一定影響。

製造業產需兩端同步走低。受本輪疫情影響，局部地區部分企業臨時減產停產，且波及到上下游相關企業的正常生產經營；同時，近期國際地緣政治衝突加劇，一些企業出口訂單減少或被取消，製造業生產活動和市場需求有所減弱。

同時，價格指數連續上升。受近期國際大宗商品價格大幅波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.1％和56.7％，高於上月6.1和2.6個百分點，均升至近5個月高點。

服務業景氣水準明顯回落。服務業受到本輪疫情影響顯著，商務活動指數為46.7％，分別低於上月和上年同期3.8和8.5個百分點，服務業市場活躍度轉弱。從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等接觸性聚集性行業受疫情影響較大，業務活動明顯減少，商務活動指數均下降20.0個百分點以上，企業經營壓力加大。