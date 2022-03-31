在雙方領導人折衝之下，德國將繼續以歐元或美元支付俄羅斯的天然氣。據周三晚間的新聞報導，德國政府發言人指出，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已經在電話中告訴德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，儘管他計畫以盧布支付，但是歐洲夥伴的支付方式沒有改變。

俄羅斯先前要求西方國家，從4月1日開始必須以盧布支付能源出口，該措施被認為特別是針對德國最依賴的天然氣。

發言人Steffen Hebestreit表示，在電話通話中，普丁告訴蕭茲，對於歐洲夥伴來說一切都沒變，支付以歐元進行，匯款到俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprom bank)，該行再將錢兌換成盧布。

目前俄羅斯前兩大銀行並未受西方制裁，未被逐出SWIFT支付系統。

發言人說，總理在談話中並未同意這一程序，但是要求提供書面資料，以便更好地了解這一程序。

發言人補充指出，G7國家的協議仍有效，該協議規定俄羅斯的能源供應只能以美元或歐元支付。

據消息人士透露，俄國官員可能建議，合約規定的支付貨幣不變，為美元或歐元，但是支付方式有變化，買方在支付款項時，須以俄羅斯央行的匯率折算為盧布來進行支付。關於中介銀行的安排，目前仍在草擬中。

周三稍早時，德國經濟部長哈貝克(Robert Habeck)啟動了一緊急應變計畫，用於管理天然氣供應。部長說，難以解讀目前的局勢，俄羅斯的聲明要求不是非常的清楚。

哈貝克說，俄羅斯並未撤回以盧布支付的威脅；但是有初步跡象顯示，不是馬上出現，不會那麼快實現。

經濟部長說，德國正盡一切努力為任何的中斷做好準備。根據經濟部的計畫，如果僵局出現，德國甚至可能會對電力進行(限量)配給供應。

經濟部宣布該計畫，在周三也為德國股市帶來極大壓力。

另外據俄國通訊社(TASS)周三的報導，克林姆林宮表示，蕭茲和普丁已經通了電話，已經同意讓兩國的專家討論如何以盧布來支付俄羅斯天然氣出口的費用。

而義大利總理辦公室也指出，兩國領導人已經通了電話，普丁對義大利總理德拉吉(Mario Draghi)描述了一套如何以盧布支付費用的系統。