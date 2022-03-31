網紅「丹妮婊姐」日前赴美班機被取消，客服人員要求支付改機票差額，讓她氣得在電話怒嗆「我是網紅」，雖然事後公開道歉，但早引發外界不佳觀感，對此，向來有話直說的網紅T妹嘲諷：「不要窮到只剩網紅這個字眼可以搖擺」。

T妹表示航空公司會優先請示主管免費排給被取消者，但如果機位近乎滿時，只能優先給價艙高的人，如果買的是便宜艙位，唯一方法的就是加價，強調這是常出國的人都知道的常識，對於某次面臨到機位荒，即便自己是被取消者，但因為要指定日期只能加價錢，對她而言就是錢付一付就好，若不行也沒關係，真的不用過度強調自己身分。

T妹指出丹妮婊姐都自稱是網紅，收入會不高嗎？之後雖說不計較錢，寧願把這些錢捐給流浪狗之家，但根本是兩碼子事，加上客服本就是不分職業對待每一位客戶，不需要大張旗鼓用職業施壓，接著強調：「網紅只是一個螢幕前的小丑，今天可以氣憤說要讓全部人知道這件事，但絕對不能說我是網紅、立委等用職業變相霸凌，出門在外是講理，而不是講職業！不要窮到只剩網紅這個字眼可以搖擺」。

針對此事，陳沂也指出丹妮婊姐前後說詞根本自打嘴巴，還自認有理要用網紅身分公審，根本是用不實資訊企圖誤導大眾，即便丹妮婊姐事後道歉，並把6750元捐給流浪狗，但她認為應該要為自己的無知向航空公司道歉，不然根本在模糊焦點。