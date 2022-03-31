新光金控旗下元富證券響應金管會綠色金融永續發展目標，將ESG要素納入風險管理、投資及經營決策，31日宣布，元富投顧引入台灣經濟新報（TEJ）打造專屬台灣企業的ESG指標，應用TESG指標於元富投顧研究報告中，協助投資人快速了解該企業於ESG之發展程度，強化投資人參與ESG投資的深度。 元富證券董事長陳俊宏表示，元富證券根據長期對各產業及企業經營的追蹤研究，不斷地思索要如何落實ESG到投資決策中，並將ESG表現優異的企業推薦給更多的投資人，目標是成為串聯起ESG與投資人的橋梁。

元富投顧超前部署，成為國內首家與台灣本土第一大財金資訊公司-台灣經濟新報（TEJ）簽約採用該公司ESG資料庫之投顧公司，運用TEJ完整的資料庫，打造出專屬台灣企業的ESG指標，評分理論基礎及量化分析技術，參考國際ESG相關準則，如GRI準則及SASB產業分類，並同時考慮台灣企業特色，達到與國際接軌的目標。

此外，特別增加專業認證數統計，提升相關內容的使用便利性及可信賴度，並在最終資訊的呈現上，以易懂的評等及圖像化來提供給投資人，讓投資人更容易解讀企業的ESG相關資訊。

陳俊宏進一步指出，元富證券長期致力於企業社會責任、公司治理、永續經營三大面向，響應金管會提倡公平、公開、公益三公職能精神。元富持續積極推廣金融教育、從事癌症關懷等落實企業社會責任，亦聚焦於節能減碳及綠能作為，自2018年起即進行GHG溫室氣體進行盤查作業，總公司據點於同年取得ISO 14064-1:2006證書，並在2019年擴大到全公司49處據點的數據盤查，2020年引進ISO 14064-1:2018新版規範進行全據點盤查，每年皆比較溫室氣體排放數據，以掌握節能減碳成果。2022年響應金控加入台灣淨零行動聯盟，未來也將規劃太陽能、風力等綠電的採購，創造企業與環境永續經營的成果。

未來元富證券除了內部投資部門需先進行ESG評等驗證來落實ESG投資外，也會在投顧研究報告中搭配ESG評分給投資人參考，讓優質的企業價值得以彰顯，並導入ESG理念於新金融商品設計、承銷輔導業務推廣等各面向，將永續發展之理念納入核心業務，讓投資者們能更加全面、廣泛的參與ESG投資，活絡資本市場的同時，也以實際行動善盡企業社會責任。