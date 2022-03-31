日本女星壇蜜以超尺度大膽裸露及成熟美艷氣質，闖出名號，還被受封為「情色女王」，2019年嫁給漫畫家清野通後，就活躍於綜藝節目，不過壇蜜近日卻傳出身體亮紅燈，連她最愛的泡湯也都沒有去，不免讓外界擔心起她的近況。

模特兒出身的壇蜜以超尺度大膽裸露及成熟美艷氣質，讓她一出道就火速打開名號，加上壇蜜演出數部成人電影，也讓她成為著名的「情色女王」，壇蜜2013年以電視劇《半澤直樹》的情婦一角，讓她再攀演藝事業高峰，不過近期卻屢傳健康亮紅燈，根據日媒《FLASH》報導，一向愛泡湯的壇蜜被常客爆料，她過去一周去泡湯3次，但是今年以來只有去過幾次，常客還說：「她（壇蜜）曾說因頭暈很煩惱，身體也越來越瘦」。

其實，壇蜜在本月初就曾被媒體直擊，她雙頰明顯凹陷、頸部冒青筋，雙眼略顯無神，氣色看起來不是很好，健康狀況也引發各界擔憂，對此，壇蜜所屬經紀公司則表示：「她以前就有頭暈的毛病」，強調壇蜜沒有健康亮紅燈的問題，並表示壇蜜還是有在泡湯。

壇蜜健康引發討論並非首次，她去年擔任東京奧運聖火傳遞員時，整個人就瘦到皮包骨，手臂幾乎沒肉、脖子血管明顯露出來，紙片人身材讓外界看了都替她擔心，對此，壇蜜則解釋，是當天所穿的運動服尺寸不合身，穿起來太大，壇蜜雖坦言自己的體重的確有下降，但她也強調，自己非常健康，身體沒有出問題。