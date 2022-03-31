烏俄談判又令市場失望，科技股重挫，四大指數終場收跌，台股今天開高後小幅壓回，盤中呈現不到百點的區間震盪格局，預估成交金額縮減至2000億元左右，有可能創下今年新低量。

今天盤中各大類股表現方面，電子壓回休息，金融股圍繞在升息氣氛下，銀行股帶隊，金融類股漲幅超過1％，是今天大盤撐盤指標，類股占大盤成交比重約在6.7％左右。

分析師認為，2月景氣綜合判斷分數下降，俄烏戰事對3月的景氣會有更明顯的影響，另外，戰事對股價、信心面的衝擊也不小，國內景氣出現反轉，對第二季基本面預期看法將轉保守。

雖然外資昨天買超220億元，但近期台幣持續貶值，外資買超動作能否持續還要觀察。成交金額先前連續七天均無法突破3000億元，今天更降至2000億元左右，日KD指標高檔交叉往下，RSI位在空方區，短線指數仍將面臨震盪，量能不繼下，對多方是警訊。