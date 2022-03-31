台中婚宴傳播力驚人！繼昨天出現3人確診後，今再增4人染疫，連一直沒有本土個案的金門也破功，出現一例與此傳播鏈有關的確診者，整起群聚目前感染源尚不明。而這場婚宴的參與者眾多，採美式自助餐風格，賓客可自行離座拿餐點，推測成為傳播的主要途徑。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上說，新增一條台中婚宴傳播鏈，有3名確診者與此婚宴有關，但都沒有住在台中。案23266與案23268住台北，南下台中參加婚宴，另一人為案23277住基隆市，在高雄服役，於休假時間去台中吃喜酒。

而台中傳播鏈今擴大，金門出現1例確診與台中婚宴有關。個案是26歲男性，在3月24日搭飛機前往本島，並在3月26日去台中吃喜酒，最後在3月29日搭飛機回金門，個案主要足跡都在本島，回金門返家後就沒有外出。個案已接種3劑疫苗，屬突破性感染。

此外，高雄也增3例與台中婚宴傳播鏈有關，案23388去台中吃喜酒，與確診者接觸後感染，回到高雄傳染給同住的孩童（案23493與案23494），從CT值判斷剛發病，無症狀，30日緊急採檢154位同校、同補習班師生，所幸都是陰性。

根據《ETtoday新聞雲》報導，這場台中婚宴採取自助餐模式，賓客可以自行拿取喜歡吃的餐點，雖然規定取餐要戴口罩，但人走來走去，肯定會比一般婚宴更熱絡。對此，衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬示警，確診人數恐比想像中多，染疫人數恐達第二或三層。