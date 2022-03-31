即將迎接清明連假，清明最重要的活動即為掃墓祭祖慎終追遠，不過有些人體質敏感或最近運勢不佳，前往墓地氣場特別容易受影響，而感到不適；有些人則是因為個人行為不當而遭沖犯，運勢命理網站「旺好運」風水命理師谷帥臻老師分析7大掃墓禁忌，周末掃墓一定要特別注意。

▍1.在掃墓當日一大早，洗臉前先照照鏡子，檢查自己額頭、鼻子上段「疾厄宮」以及全臉，如果有黑氣、沒有光澤，表示最近時運較低，建議最好不要前往墓地；若一定要去掃墓，務必攜帶紅包、保身符或五色線化解。

▍2.出發前，務必摘取新鮮的茉草或榕樹葉，掃墓結束後於回家途中丟棄。

▍3.掃墓經過別人的墳墓，忌直接踩過，建議可說「打擾，借路過，謝謝」。

▍4.去墓園掃墓時，不要直呼同行者「姓名」，容易引來好兄弟跟回家，建議以對方綽號、小名、乳名等來做代稱，以避免引響運勢。

▍5.掃墓中途休息，忌直接跨越至他人墳墓區，坐在墳墓上休息。

▍6.掃墓前先上廁所，千萬不可在墓區隨處解放，對該處祖先不敬。

▍7.在墓地不要隨便亂講話，嘻笑怒罵，亂跑亂碰，容易沖犯該處祖先，回家後容易感到身體不適。在墓地盡量不講手機、談公事、聊天，務必保持肅穆莊重。

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