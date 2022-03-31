台中郵局限量發行4000冊 過火祈福「媽祖金箔立體郵冊」

台中郵局局長陳湘慈及鎮瀾宮顏董事長清標等，今天一起於大甲鎮瀾宮大殿舉行媽祖郵冊祈福過火儀式。（陳世宗攝）

台中郵局感念媽祖護國佑民顯赫神威，連續11年與大甲鎮瀾宮合作，今年除以3D紙雕輔以「同心」主題金箔設計，今天舉行過火儀式。（陳世宗攝）

台中郵局以認購人名義捐助「財團法人大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園」失依兒童10萬元。（陳世宗攝）

台中郵局為感念媽祖護國佑民顯赫神威，連續11年與大甲鎮瀾宮合作，今年除以3D紙雕輔以「同心」主題金箔設計，並以限量編號推出「2022大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊暨個人化郵票」各1款；今天上午由台中郵局局長陳湘慈及鎮瀾宮董事長顏清標等，一起於大甲鎮瀾宮大殿舉行媽祖郵冊祈福過火儀式。

陳湘慈說，郵冊以巧奪天工的立體紙雕技術，利用金箔材質勾勒出媽祖遶境熱鬧相貌，搭配點石成金郵票結合不同媽祖聖像，及鎮瀾宮歷年繪畫比賽得獎畫作，結合藝術家手繪原圖再輔以文字說明媽祖信仰的力量與文化，展現當下的人情與風景，襯托出媽祖尊貴氣派、普濟眾生的慈悲法相。

陳湘慈表示，郵冊隨票含「Q版媽祖發財錢母」及「Q版手繪風大甲媽同心明信片加貼6元個人化郵票1枚」；另為回饋信眾，每冊加贈「郵媽祖保庇小方巾、郵媽祖保庇收納夾(紅、粉隨機送1)及大甲媽同心紙袋」。

台中郵局為發揚媽祖慈悲為懷及信眾參與遶境進香無私付出，特提供「2022大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」50冊義賣，發售前由善心人士自行選號認購，每組公益愛心價2000元；所得悉數以認購人名義捐助「財團法人大甲媽社會福利基金會附設台中市私立鎮瀾兒童家園」失依兒童，並於今天過火祈福同時舉辦捐贈10萬元儀式。

陳湘慈強調，配合「2022大甲媽祖國際觀光文化節」系列活動，特於4月8日遶境進香起駕日與4月17日回鑾日10時至16時，在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局及攤位，服務鄉親及集郵人士，現場備有限量1000枚臨局封，免費提供信眾或遊客郵寄或紀念珍藏。

顏清標指出，台中郵局非常用心已配合大甲鎮瀾宮遶境進香已連續11年，並感謝對鎮瀾兒童家園小朋友的愛心捐贈。