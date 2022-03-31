強檔電影將於2022年接力上映，滙豐（台灣）商業銀行看好後疫情產業再興，並為回饋廣大卡友支持，與威秀影城再次攜手合作，除了推出刷卡購票平日七折的優惠，新卡友還可享票價加碼現金回饋50％，頗有趁勢切入的味道在，以超值的優惠正式宣告回歸信用卡電影購票市場，儼然成為新一代「電影神卡」。

滙豐銀行同時從明天起，在台北信義區街頭樹立大型戶外看板，期待大家發現其中電影元素的箇中趣味，有趣的看板也勢將成為信義區的打卡熱點。

自2022年4月1日至2023年3月31日止，消費者持滙豐信用卡於威秀影城自動取購票機或官網 ／官方App購票，即享平日週一至週四全票七折優惠，還可以新台幣35元的超值價格加購小爆米花＋中杯可樂套餐，讓消費者大飽眼福與口福。

滙豐台灣財富管理暨個人金融事業處資深副總裁黃至弘表示，滙豐銀行時時洞察市場動向，不斷創造更豐富、更貼近客戶需求的用卡服務與優惠。滙豐銀行觀察到在後疫情時代，娛樂產業逐漸復甦，2022年成了電影強檔大爆發的一年，消費者都期待著能重回聲光效果俱佳的電影院內享受觀看強檔大片的樂趣，因此滙豐銀行與威秀影城再度聯手推出購票優惠此外，本次的新卡友加碼現金回饋50％活動，更是要讓卡友開心購票進影院看好、看滿，可以說是誠意滿滿。

黃至弘說明，為邀請新卡友一起加入這波電影熱潮，自2022年4月1日至2022年7月31日止，新申辦滙豐匯鑽卡、現金回饋御璽卡或滙豐旅人卡的卡友，於威秀影城不限平假日，再享現金加碼回饋50％，每月回饋最高300元，回饋超優惠，機不可失。