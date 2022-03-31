曾在日本出道、獲封「九頭身的三聲帶美少女」安娜李，受封為台灣電玩界主持一姊，曾為台灣女子團體「ZERO+」的成員，後改用安娜李做藝名，身兼多領域的她曾拍攝NHK、公視合製戲劇《路~臺灣Express~》，飾演女主角波瑠的閨蜜，在日本出道的她回到台灣之後，仍然不忘在社交平台用日文和粉絲互動，最近更是推出日文單曲，近日她在曬出一張照片嚇壞一票粉絲，乍看之下好像是拍胸口的大尺度「露點」照片。

主持人安娜李日前到台南出外景，曬出一張掀開衣物的照片，照片尺度似乎直逼限制級，讓一批粉絲嚇呆直呼說要去面壁。照片中安娜李從上往下拍，牛仔布料中包裹著雪白肌膚，手指掀開布料，還能看見裡面一顆花生，她寫下「外景第二天。花生與大腿有了神秘的相遇」，原來是花生不小心掉進破洞造型的褲子裡，但這個畫面引人遐想，還以為是大尺度的露乳照。

真相一出，讓許多粉絲喊「我以為臉書怎麼可以容許這樣的照片？！」、「乾真的嚇一跳~ 又圓又亮（誤」、「這個被檢舉應該立馬被祖（下架）」、「第一眼誤會是拉其他位置」、「我去面壁」、「我懷疑你在開車，但是我沒證據」、「好香，羨慕那顆土豆」、「這如果是拉領口就不得了了」、「我看錯了，對不起！」、「我要舉報，有人…浪費食物」、「我承認，以男生的角度，我第一眼乍看之下有看錯」

安娜李在發完之後又回去工作了，等到閒下來才看到網友留言，搞笑說「嗯？從早開始拍外景都沒拿手機…怎麼這篇回應這麼熱烈啦」，藝人林茉晶也留言「我第一眼真的以為…」，讓安娜李不好意思地回「妳壞壞」。