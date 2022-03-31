近日(29)金星與土星在水瓶座形成一個0度合相位，此時容易將兩個不同價值觀的物件相互碰撞，讓你的腦中有創新的發想，如果遇見伯樂，更有機會化想法為行動，去實踐出來。塔羅牌老師艾菲爾點名，太陽丶上升星座在金牛、雙子、天秤、摩羯在4月5日清明節氣前後會有好運氣，不僅有機會碰撞出新火花、還會有貴人出現幫助你實踐好的想法。

第四名、金牛座

金土合在你的官祿宮，對你在事業上是一股很大的助力！只要你轉換一下待人處事的態度，有機會提升你在公司後輩心中的分量，在你手下做事更積極認真，你的團隊也會因此業績屢創新高，拔得頭籌。這不僅讓你聲名大增，你更有機會得到加薪、獎金等等意想不到的好財運，讓你在接下來的整個四月份如魚得水，名利雙收，甚至人財兩得！事業丶人生若能有貴人扶助，事半功倍丶路亨通。

第三名、雙子座

金土合在你的遷徙宮，工作上如果有外派或出差的機會，可以積極去爭取，換一個新地方，到外面的世界看看，對你的能力會有所提升。事業方面，你的地位變得很具影響力，上級會看見你的努力、身邊的資源湧現、貴人挺力相助，是你真真實實有收穫的時刻。身上不再背負著龐大的壓力，事情正如你所期望的步上正軌，你可以用比較輕鬆的態度去完成任何一項任務。

第二名、天秤座

金土合在你的第五宮，你近期有絕佳的好人緣與桃花運，想要做一些改變，例如剪短留了很久的長髮、換一種穿衣風格、染一個春夏最新的髮色，為自己增添時尚與年輕元素。這都是非常好的改變，而且你會因為這些改變為自己增強氣場，吸引對你有愛慕之意的異性，你也能從中選到一個與自己投緣的對象，發展一段春日浪漫戀曲。想脫單就快點行動吧！

第一名、摩羯座

金土合在你的財帛宮，你喜歡規劃、謀略，頗能夠發揮創意，過往可能曾蹦出可以賺錢的創業點子，也能看出一些別人忽略掉的重點。但苦無機會施展身手，往後10天就是你遇見伯樂的最佳時機！你有機會能遇見有著瘋狂拚勁的工作狂朋友，跟這樣的人相處，你的衝勁會被激發，真的去實現自己的賺錢念頭，或是猶如千里馬遇上伯樂，你規劃他執行兩相宜，發家致富就在不遠處。