頭份市公所30日晚間緊急召開協調會，苗栗縣議長鍾東錦建議原校原地續讀。（苗栗縣議會提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所30日晚間緊急召開協調會，全體幼兒家長都到場關切。（苗栗縣議會提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠31日上午前往頭份幼兒園關心運作情況。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠31日上午前往頭份幼兒園關心運作情況，特別請園方品質不打折。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份幼兒園因遭教育處突然廢止糖葫蘆基金會登記許可面臨停擺之虞，引發183名幼兒家長恐慌不滿，苗栗縣政府、縣議會及頭份市公所30日晚間緊急召開協調會研商對策，苗栗縣議長鍾東錦建議幼兒留在原址繼續就讀，以降低家長困擾及幼兒適應問題。頭份市長羅雪珠31日上午提出3個解決方案，包括緊急招標新廠商接管，發文教育部請示可否由原團隊完成剩餘課程？以及公所預備金適用合法性等，全力保障幼兒就學權益。

為了降低幼兒們不安，以及家長困擾，目前頭份幼兒園仍維持正常運作，頭份市長羅雪珠31日上午一早先召開內部會議決定解決方案後，隨即趕往幼兒園探視運作情形，全力安撫園方團隊，羅雪珠請幼兒園師長們務必維持幼兒園正常運作，市公所會全力找尋解決方案，並強調幼兒園品質不能打折，請家長們放心。

頭份市公所指出，糖葫蘆基金會自2005年承攬頭份幼兒園營運至今，市公所每年實地評鑑幼兒園營運都是優良，也從未積欠團隊薪資情事，教育部從未示警基金會有任何問題，卻在無預警的情況下撤消基金會登記許可，讓市公所承受所有家長的誤解及責難，讓市公所很無奈。

31日一早，頭份市長羅雪珠召集公所團隊研商對策，目前初步提出3項方案，第1是向教育部申請核准專案處理，在原址繼續營運，並緊急發包招標新廠商進場接管，期望在5月1日以前能夠完全合法程序。第2項方案則是發文教育部請示，基金會雖遭取消許可，但可否由原本團隊繼續完全後續契約至明年7月止。第3項方案則是請縣府及中央解釋合法性問題，公所預備金可否用於接管幼兒園營運上，如可以，公所可動用預備金接管幼兒園，並支付所有師長薪資維持幼兒園正常運作。

頭份幼兒園面臨可能停課危機，頭份市公所30日晚間在中山堂召開協調會，包括縣府教育處長葉芯慧、苗栗縣議長鍾東錦及張淑芬等多位議員都到場關心提出建議。

鍾東錦建議讓幼兒園小朋友可以「原校原地」就讀，避免造成學童和家長困擾，更承諾願意出面號召愛心社團企業接手，甚至自己出資購買幼兒園營運的必要設備。鍾東錦並公開譴責糖葫蘆文教基金會不負責任，2月25日基金會被士林地院公告解散，基金會在半年前甚至一年前，就應該主動告知頭份市公所，卻隱匿此事，直到3月16日，市公所接到縣政府轉發教育部的函文，已經措手不及，這是基金會沒有盡到提前告知義務，必須向幼兒、家長及社會大眾道歉。

教育處長葉芯慧則指出，如果頭份市公所要找尋承接人接管經營，必須在合乎各項法規的情形下辦理，並建議在本周5前準備好採購文件上網招標文告，讓幼兒園後續營運能無縫接軌，教育處會積極協助頭份市公所處理後續事宜。

苗栗縣長徐耀昌特別指示，請教育處持續協助頭份市公所及幼兒園妥善處理，以保障幼兒就學權益。