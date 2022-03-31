無塵室系統工程廠洋基工程(6691)2021年營運高速成長，第四季稅後淨利2.88億元、每股盈餘（EPS）4.76元，雙創歷史次高。累計全年稅後淨利倍增至9.56億元、改寫歷史新高，受股本膨脹影響，每股盈餘15.83元，則創歷年第三高。

洋基工程董事會通過股利分派案，決議擬配息14元、創歷年新高，盈餘配發率達約88.44％。以30日收盤價196元計算，現金殖利率達約7.14％。洋基工程股價8日下探170元的上市新低後止跌緩步回升，今（31）日開低小跌0.77％至194.5元。

洋基工程2021年第四季合併營收創29.49億元次高，季增16.05％、年增達55.13％。毛利率16.01％、營益率12.71％，優於第三季及前年同期。稅後淨利2.88億元，季增達28.04％、年增達61.68％，每股盈餘4.76元，雙創歷史次高。

累計洋基工程2021年合併營收創106.58億元新高、年增達99.09％，毛利率雖略降至14.48％，但營業利益創12.37億元新高、年增達1.08倍，使營益率小升至11.61％，稅後淨利創9.56億元新高、年增近1.05倍，每股盈餘15.86元，則為歷年第三高。

在投入專案持續增加下，洋基工程2022年以來營收維持強勁年成長，2月自結合併營收7.81億元，月增4.05％、年增達近1.08倍，累計前2月合併營收3.41億元，年增達70.65％，雙創同期新高。

展望後市，由於高科技產業對生產環境要求更趨嚴格，加上產品終端應用領域更加廣泛，無塵室設施市場需求將穩定走高。法人表示，洋基工程目前在手訂單逾170億元，看好今年營收及獲利可望持續強勁成長、再創新高可期。