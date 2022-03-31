知名女星小禎（胡盈禎）出道多年，是演藝圈大哥大胡瓜的長女，憑著穩健的主持功力和幽默口才廣受觀眾喜愛。她在2007年和前夫李晉良於美國登記結婚，2年後在台灣補辦婚宴，不料婚禮前一個禮拜，男方被媒體拍到進出motel，當時的小禎選擇原諒，但婚後還是多次傳出男方的花心新聞。小禎和李進良分分合合的感情讓外界看了都替小禎感到不值，兩人在分居7年後於前年簽字離婚，小禎本人曾自嘲根本「歹戲拖棚」。

一家3口於女兒畢業典禮曬出罕見合照 (圖/取自小禎IG)

小禎和前夫李進良育有一女Emma，小禎坦言在前幾年，她跟李進良一度關係差到無法溝通，甚至封鎖對方。後來考慮到女兒感受，雙方也都變得成熟，便開始跟對方有良好互動。李進良在婚內曾有高達17次的出軌紀錄，也和小三「田欣」被拍到多次深夜會面，後來甚至一起遊泰國。如此高調的行徑小禎也全部看在眼裡。她近日被媒體問及「如何接受背叛自己的孩子爸」，小禎大方的做出回應，談到前夫的小三也大器給予祝福，可以說是幫前夫做足面子。她表示經歷失敗的婚姻後，覺得不全然都是對方的錯，她常反省自己是不是哪裡做的不對，也警惕自己在下段感情裡不要再重蹈覆轍。

健身有成的小禎，體態健美高挑 (圖/取自小禎IG)

如今和前夫李進良已經離婚3年，兩人都還是十分疼愛女兒Emma，或許這樣的相處方式對他們來說才是最健康的。小禎常在工作忙碌之餘抽空陪伴女兒完成功課，她也時常在社群上和大家分享跟女兒相處的日常。之前甚至傳出被人追求的好消息，相信努力過生活的小禎最後一定能收獲幸福。