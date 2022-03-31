2012年上櫃公司茂為歐買尬數位科技因合約停滯導致權利金收入短少，董事長林一泓涉嫌掌握此利空消息後，在營收報告公布前拋售持股藉此避損，台北地方法院判林男無罪，檢上訴後，台灣高等法院逆轉改判刑6年，犯罪所得403萬多元除應發被害人外沒收。可上訴。

歐付寶電子支付股份有限公司董事長的林一泓，畢業於美國西北大學專案管理研究所、卡內基美隆電腦輔助工程碩士，案發時他是上櫃公司歐買尬公司之董事長兼總經理。

判決指出，林一泓是股票上櫃交易之茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長兼總經理，林已知簽訂網路遊戲的許可協議在第三、四階段產生無法履約之風險，將導致歐買尬公司約有美金1555萬元權利金無法收取，嚴重影響公司營收，自己卻進行內線交易。

林一泓從2012年在資訊觀測站公開歐買尬公司營收消息前，以網路下單方式，使用岳父等親戚、亞太群智及大中華數位公司等證券帳戶，累計買入16萬3000股，賣出198萬6424股之歐買尬公司股票規避損失。

台北地院一審判決林男無罪，但高院二審認為美金1555萬元權利金無法收取，造成歐買尬公司之營收嚴重衰退，這個消息就是屬於證交法規範的重大消息，林觸犯內線交易罪，一審認事用法有所違誤，檢察官不服原判決提起上訴有理由。

二審認為林男嚴重破壞證券市場交易秩序，且自始否認犯罪，犯後未見悔意，心存僥倖之犯後態度，判處有期徒刑6年，未扣案的犯罪所得新臺幣403萬4466元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，應予沒收。