三義木雕博物館除了連假天天開館，青年木雕師駐館現場創作，讓民眾近距離觀賞木雕師創作過程。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館苗栗特色館、三義木雕博物館以及後龍鎮客家圓樓3大場館，兒童節、清明節連續假期4天不打烊，館方假日正常開放，還有多元的藝文展演活動。

三義木雕博物館除了連假天天開館，青年木雕師駐館現場創作，讓民眾近距離觀賞木雕師創作過程，4月4日當日更將免費招待12歲以下兒童入館參觀。

館方到5月22日為止，規畫三義木雕協會會員聯展，展出80件木雕作品，並展出歷年木雕競賽得獎及典藏作品，讓民眾享受木雕藝術饗宴。

苗栗特色館園區假日期間，除展售農特產品、生活陶藝品，更有體驗課程，讓參觀民眾手捏製陶，創造獨一無二的器皿。

園區進駐的青年陶藝工作坊，將提供小盤子、牙刷架、迷你花器的30分鐘體驗課程，苗栗縣農會為營造農村社區小舖親子歡樂氛圍，兒童節當天也將舉辦彩繪燈籠活動。

另外，客家圓樓連假期間有客家飲食、農務及謝其煚先生鄉土人文展與客家文化常民展覽，下午時段將邀請縣內藝文團隊、街頭藝人演出，包括客家合唱團、流行爵士樂團、國樂團和民族舞蹈等精彩表演。

苗縣府文化觀光局表示，各大場館每天都會清潔消毒，讓民眾安心出遊，近期還有西湖鄉文旦柚花、各區油桐花盛開，並推出「柚花藝術節」，遊客可以搭乘環鄉巴士、賞花健行還有參加音樂會，連假相當適合來苗栗小旅行。