近年展店積極的乾杯集團再添新兵，旗下火紅台北的最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」宣布插旗台中，進駐全台百貨店王「新光三越台中中港店」，以全台唯一100％和牛油而製的重慶麻辣鍋、原汁原味的重慶道地氛圍，奠定了火鍋市場上獨樹一格的品牌定位，並祭出「日本和牛片買一送一」，預計掀起中台灣一波麻辣風潮。

「麻辣45」為乾杯運用自身大宗和牛進口規模、利用和牛油開發出全台唯一的「100％和牛油重慶麻辣鍋」品牌，看準市場缺口，以和牛強項為做出差異化切入火鍋市場，不僅拓展事業版圖，更能大幅提升全牛利用率，創造更佳的獲利結構。

「麻辣45」2019年首家「台北本店」插旗微風信義45樓，引發話題，繼去(110)年進軍台南，今年再展「台中中港店」，加上全台百貨店王「新光三越台中中港店」擁有中台灣六縣市強大的聚客磁吸效應，有望挹注強大營運動能。同時也為集團今年新展的第6間分店，集團年展目標15家，截至目前集團總店數60家，包含台灣39家、中國大陸21家。

「麻辣45台中中港店」位於新光三越台中中港店9樓，68坪空間設66席次，店內設置2間8人獨立包廂，包廂之間可打通空間，最高可接待16位客人聚餐，因應節日宴客、企業招待需求。採單點式消費，每人基本鍋底費188元，平均客單價1200~1500元。

承襲重慶飲食文化，「麻辣45」以「全台唯一100％和牛油重慶麻辣鍋底」為麻辣45不惜重本，選用產量稀少的頂級和牛牛油來精煉，並添加重慶原裝進口45種辛香料熬煮而成，以重慶特產石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒呈現「辣」度、雲南青花椒的「麻」感，蘊藏和牛油的「香」氣，絕對讓嗜辣者一吃就大呼過癮。