羅小白一家三口開心合照。（羅小白提供）

羅小白一家三口開心合照。（羅小白提供）

羅小白去年身格當媽，寶貝女兒「允寶」近日歡慶滿週歲，她和老公特地包下親子空間與親朋好友歡慶生日。慶生會的重頭戲是抓周活動，現場準備了許多道具，小白還讓現場的親友下注預測允寶抓周的結果，結果允寶陸續抓出了吉他、元寶及鍋鏟。小白說：「其實第一個抓吉他一點也不意外，因為平常在家或在爸爸的工作室就常常給他玩，元寶的話的確有點嚇到，也希望她以後真的能用自己的興趣來賺錢跟爸爸媽媽一樣。」

其中，允寶拿到鍋鏟最讓她感到意外，「現場只有一個人預測這個，但我很開心，因為媽媽幾乎不太會下廚，希望她以後可以煮飯給媽媽吃。」同身為音樂人的爸爸笑說：「希望她像Ed Sheeran還有John Mayer 一樣，靠一把吉他就可以玩出經典、走片天下！不只賺到錢（元寶）還可以享受人生（廚藝），簡單來說我希望她以後可以版稅賺不完啦。」

大家都說當媽後會覺得時間過得特別快，因為小孩的成長很快，小白也說：「時間真的過得好快，一轉眼那個只會哭的小嬰兒已經開始會表達自己的想法了。而且真的是長越大學越快，感覺真的像一個小大人！她一歲以後我在乎的也不一樣了，在一歲以前覺得就是努力把她養大，吃好吃滿健健康康就好。一歲以後發現她開始聽得懂我們說話，所以我就開始擔心教育問題，很怕她學到些不好的事。」

近2年生活重心放在小孩身上的羅小白，特別感謝各大廠商愛戴合作，她日前發文表示小朋友一歲了，自己接下來會慢慢把重心轉移到工作上，「允寶還小的時候要親餵，而且因為要24小時照顧他，所以小時候也比較黏我，但現在越大反倒越不怕生，所以一歲以後期待他可以陪爸爸在工作室上班，這樣媽媽我就可以偶爾放風了」，期盼疫情減緩，工作陸續上門，「謝謝婦幼廠商的愛戴，但自認還是少女，其他廠商還是可以多多找我喔」。