清明連假即將到來，北市警局交通警察大隊預估連假前市區各主要道路、聯外橋樑及鐵(公)路轉運站將湧現返鄉掃墓及出遊車潮，明起下午4時開始，警方將在忠孝西路、中山北路口等100處重要路口加強交通疏導，其餘路口自下午4時30分到崗，同時各墓區及觀光景點周邊道路加強取締拖吊違停車輛。

交大指出，高速公路局於4月2日6時至12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，臺北市管制點計有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道口、成功路二段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路二段南下匝道口等8處，規畫交通管制及疏導勤務。

因應民眾提前掃墓祭祖，北市於「富德公墓」、「南港軍人公墓」及「陽明山第一公墓」等墓區，規畫多線免費掃墓公車供民眾搭乘。交大指出，為確保掃墓公車運行順暢，同步針對掃墓公車路線及管制點周邊加強違規停車勸導、取締與拖吊。

交大指出，4月2至5日連假期間，針對各觀光遊憩景點如陽明山、兒童新樂園、士林官邸及木柵動物園等，大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，也增派交通疏導崗位，同時呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具或接駁專車。