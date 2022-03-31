「北海岸時尚藝術季」設置擴增實境AR走秀，民眾掃描QR-Code後，即能透過手機看到穿著「針織女王」潘怡良設計服飾的特兒漫步於漁港實境中。（陳慰慈攝）

「北海岸時尚藝術季」邁入第3屆，4月30日至5月29日在石門富基漁港展出輔仁大學織品服裝學院學生設計的作品，今年更將場域擴大至淡水漁人碼頭，4月23日在情人橋舉行服裝秀，另4月1日起至5月31日在2漁港設置擴增實境AR走秀，民眾掃描QR-Code後，即能透過手機看到穿著「針織女王」潘怡良設計服飾的特兒漫步於漁港實境中，帶給民眾不一樣的漁港體驗。

漁業處表示，服裝主秀4月23日在淡水漁人碼頭舉行，由設計師潘怡良主導策展，邀請名模王思偉率領伊林專業模特兒展演潘怡良專為「北海岸時尚藝術季」所設計的一系列服飾，並邀請多次參加倫敦及紐約時裝週的新銳設計師高元龍及詹宗佑展出其作品。延續「北海岸時尚藝術季」理念，活動主秀與科技公司合作，應用浮空投影技術，融合廢棄漁網架設布幕，展現不同以往的聲光效果，科技結合時尚，推廣海洋保育理念。

為提供青年學子展示自身才華舞台，輔仁大學織品學院學生畢業作品，不僅在4月23日當晚由伊林模特兒走秀展出，4月30日至5月29日在富基漁港舉行的「輔仁大學織品服裝學院時尚展覽」，邀請學生設計師策劃佈置漁港閒置空間推廣自己作品，4月30日開幕當日並邀請街舞舞團及輔大音樂系樂團演出。

輔大織品學院院長何兆華說，「北海岸時尚藝術季」創造學生進入新北的場域，只有進入場域才能學得更多，感謝潘怡良老師給同學非常多機會，也因她的策畫讓同學作品能夠展示，相信新北最重要目標是培養青年力，把在地美好事物跟學習共享。

新北市農業局長李玟表示，新北有很好的場域跟無敵海景，感謝潘怡良老師把織品精華帶進漁港，不只時尚還率先引進AR，讓新北漁港超乎想像，活動期間只要在與AR走秀互動拍照並於新北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁貼文按讚，即可享淡水魚市及富基魚市的優惠，在富基魚市水灘、餐廳消費滿3000元還贈送「北海岸時尚藝術季」設計t-shirt。