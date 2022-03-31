大陸國務院總理李克強30日主持召開國務院常務會議指出，目前國際形勢更趨複雜嚴峻，境內經濟下行壓力擴大，要把穩增長放在更加突出的位置，穩定經濟的政策要早出快出，不出不利於穩定市場預期的措施，同時制定應對可能遇到更大不確定性的預案。

香港信報報導，會議指出，制定2022年宏觀政策時，對海內外環境變化已有前瞻考慮，要堅定信心，咬定全年發展目標不放鬆，把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、推改革。

會議又指，用好政府債券擴大有效投資，是帶動消費擴大內需、促就業穩增長的重要措施。2022年新增地方政府專項債人民幣（下同）3.65兆元。為加強週期性調節，2021年底已依法提前下達1.46兆元，下一步，要抓緊下達剩餘專項債額度，向償債能力強、項目多儲備足的地區傾斜。2021年提前下達的額度5月底前發行完畢，2022年下達的額度9月底前發行完畢。