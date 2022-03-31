30日微弱鋒面通過北部海面，西半部風速稍弱，擴散條件不佳；雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高，入夜後已趨緩。依監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區短時間達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料及氣象資料顯示，31日微弱鋒面通過北部海面及東北季風增強，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，污染物仍易累積；氣象局提醒清晨及夜晚西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，31日至4月1日受東北季風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於弱風區，稍易累積污染物；2日至3日東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全臺降雨機率增加，空氣品質為普通至良好；4日至5日東北季風或大陸冷氣團減弱，環境風場轉為東北東風至偏東風，西半部地區擴散條件普通。