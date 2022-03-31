潘逸安和女兒互動逗趣。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安和女兒互動逗趣。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安與老婆Vivian結婚後育有一女米估，時常在社群上分享一家三口有趣互動，他也是演藝圈許多人稱讚的「寵女老爸」，隨著兒童節即將到來，潘逸安坦言過去根本不會注意到這種節日，但有了米估後開始會思考這樣的日子要帶她去哪裏玩樂，笑說：「其實對於米估來說，應該每天都是兒童節啦。」

潘逸安認為可能之後米估去上學，大人們會對兒童節更有感，「因為到時候她就不會像現在每天都能玩樂，如果到了那樣的階段，我想一定會在米估下課後或是放假，帶她吃頓好料，或安排出遊慶祝這些節日」；結婚前後的轉變對潘逸安而言是潛移默化的，他透露某次與藝人好友聚會時，曾莞婷就告訴潘逸安他變得更加成熟，很多朋友也都陸續跟潘逸安說過類似話題，他才發覺自己有了妻女後，心境變得很不一樣，「以前是一人飽全家飽，現在一定要更努力工作，為了女兒跟老婆，這就是我的責任」。

結束《天之驕女》後，潘逸安將投入時代劇《牛車來去》拍攝，他透露自己花了一些時間跟彭立宏這個角色告別，雖然彭立宏的角色好壞評價參半，但對於潘逸安而言，這是個可愛且讓他喜歡的角色，而在《牛車來去》中，潘逸安透露他的角色將會與過去形象有很大區別：「光看我的短髮就知道，不走帥氣公子哥路線了，不過相信這也是個會令人喜歡的角色，我自己非常期待。」

私下有球鞋收藏嗜好的潘逸安對於運動也非常重視，曾經維持早晚跑10公里的訓練模式，也會帶著老婆Vivian運動，不過潘逸安心中有個更憧憬的畫面，「最希望米估長大到可以跟我們一起跑步的年紀，如果可以跟老婆小孩一起運動，這樣就太棒了」。