台灣經濟研究院31日發布111年2月製造業景氣概況，就景氣信號值與景氣燈號顯示，整體製造業景氣持續穩定，整體製造業景氣信號值較上月增加0.92分至15.16分，為近3個月以來的新高，燈號為連續5個月代表景氣持平的綠燈。

台經院景氣預測中心指出，2月進出口、外銷訂單與生產等指數年增率續呈雙位數成長，推升需求、原物料投入等面向指標表現，尤其民生大類的紡織業，棉花、人纖等原物料價格維持高檔，原物料投入面及成本面指標走升最為明顯，促成多數製造業廠商對未來半年景氣維持樂觀看法。

惟，台經院提醒，變種病毒疫情持續在亞洲擴散，且2月下旬烏俄戰事爆發，加劇全球金融市場波動，已影響到全球貿易與供應鏈活動，上述景氣觀測尚未反映全球能源、大宗商品價格飆漲帶給製造業者的成本壓力。

台經院指出，烏俄戰事已持續月餘，歐美對俄國制裁從個人、金融面、轉向經濟面，包括俄國重要出口品—能源、礦物與農業等產品，此已引發近期農工原物料短缺及價格上揚，干擾全球貿易及供應鏈運作，加重全球通膨的壓力。

另外，新變種病毒疫情持續在亞洲擴散，中國仍維持清零政策，導致台商重要生產基地的東莞及深圳封城，不僅影響中國今年經濟表現，連帶地兩岸間產合作供應鏈亦可能受到衝擊，這些事件因素的影響程度，皆是未來觀察重點。