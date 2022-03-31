最近房市，儼然受到烏俄戰爭的蝴蝶效應所影響，雙北市第一季預售新案開價，紛紛攀峰！其中台北市信義區，每坪單價站上165.3萬元，超越首善之區大安區。

根據住展雜誌今（31）日最新統計，台北市和新北市今年Q1新成屋、預售屋建案，每坪平均開價連袂創下歷史新高。

其中台北市新建案Q1平均開價約每坪110.3萬元，比去年同期增加約7萬元、年增幅約6.8％。

新北市方面，今年Q1新成屋、預售屋每坪平均開價約50.6萬元，較去年同期成長約9.8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然近期房市面臨升息與政府打房衝擊，但因烏俄戰爭導致原物料價格大幅波動，建商可能擔憂營造成本再往上增，於是將成本預先轉嫁至售價當中，導致開價不斷上揚。

台北市新建案平均開價前三高行政區依序為信義、大安、松山，每坪開價分別為165.3萬元、156萬元、155.3萬元。

至於大安區，因近期建案多在相對低價的六張犁、麟光站一帶，拱手讓出最高開價位置。

新北市方面，今年Q1新建案平均開價前三高行政區依序為：永和（73.7萬元／坪）、中和（65.7萬元／坪）、板橋（63.4萬元／坪）。

另外新北市價位最低的區域，依序為：金山（22.9萬元／坪）、萬里（31.3萬元／坪）、鶯歌（32萬元／坪）。

何世昌認為，由於烏俄戰爭導致國際原物料出現不小的供給缺口，且因國內營造人力依舊吃緊，這兩個棘手的問題在短期內無法解決，預期業者會持續把增加的成本反映於開價、成交價上，近期內新建案開價繼續上揚的機率仍高。