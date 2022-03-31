香港建制政圈連日傳出前特首梁振英已經獲得北京青睞，有望在下屆特首選戰中，突圍而出。香港01引述資深建制派人士再爆出另一重磅消息稱將於4月8日左右有重大公布，屆時宣布特首選舉，會因疫情仍告「吃緊」，故須延遲一年舉行。

資深建制人士表示，最新版本是特首選舉延後一年舉行，由全國人大常委會稍後作出《決定》，延任現屆政府任期一年，原因之一是香港疫情仍未穩定，「抗疫只抗到一半」，不利施政連貫性。該資深建制派人士更指，周日（4月3日）展開的提名期可能仍告繼續，直至4月8日左右，便宣布延後選舉，由中共全國人大定奪。

全國人大常委譚耀宗表示，未有聽聞會延後選舉或延任，人大常委會料4月底開會，暫時未知有否涉及香港議程。

報導稱上月第五波疫情愈演愈烈時，北京曾就特首選舉應否延後，進行過大範圍的調研，當時大部份意見均認為，延後選舉沒有特別好處。惟3月初疫情一度呈現不可收拾之勢，近日雖有回落跡象，但仍然嚴峻，或因此原故觸發北京高層思考延後特首選舉的可能性。