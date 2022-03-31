越南統計總局3月29日公布今年第一季社會經濟數據，預計國內生產毛額（GDP）年成長5.03％，主要是製造業和加工業對經濟增長發揮重要推動作用，與亞洲及全球相比，都是亮眼的表現，今年經濟預計溫和復甦，前景越來越亮，可望為今年越南股市提供強勁支撐力。

越南工業和建築業增長6.38％、GDP貢獻率為51.08％，服務業增長4.58％、GDP貢獻43.16％，農林漁業增長2.45％、GDP貢獻率為5.76％。日盛越南機會基金研究團隊指出，越南第一季GDP年成長表現佳，隨經濟活動逐步適應疫情變化，未來幾季許多行業將有機會繼續實現高增長，旅遊業重新開放，可望刺激內需動能。

第一季度勞動人口平均月收入估計為730萬越南盾，較上一季度增加11.9萬越南盾，勞動人口收入增加引導消費支出增加，促進服務業蓬勃發展，在經濟面正向循環下，今年越南有機會實現6～6.5％GDP成長目標。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南股市3月表現平穩，從成交量看起來，大盤下跌時總能及時配合量縮格局，顯示市場並無殺低氣氛，本土資金仍留在市場中等待投資機會；且類股輪動快速，並可偶見本土資金零星買盤攻勢。

市場看好越南經濟成長可望為股市帶來市值增長，低接買盤一直都在，原本市場較擔心的是通膨議題，但觀察過去一個月，越南盾匯率呈現令人驚訝的穩定性，一定程度展現越南官方在貨幣政策施展的信心，對後勢審慎樂觀。