高雄莊姓男子等人以新興區某商辦大樓作為掩護，在大樓內設置賭博機房，高市刑大獲報後於29日持搜索票攻堅，在機房內逮捕莊男為首的12名男女，警方調查發現，該集團從去年9月開始運營，半年多下來賭客投注金額超過1億6000萬元，警詢後依賭博等罪將12人移送高雄地檢署偵辦，檢方諭令12人均以3萬元交保。

莊男等人自去年9月在高雄運營賭博機房，與旗下成員創立微信通訊軟體的假帳號，並以美女頭貼四處與人攀談，進而推廣賭博網站資訊吸引民眾，莊男等人再提供「BOB體育」、「完美體育」賭博平台網址及帳號、密碼，讓不特定賭客下注。

警方接獲線報後，長時間對該賭博機房調查，掌握相關犯罪證據後，向地檢署申請搜索票，於29日前往新興區某商辦大樓準備攻堅，警方趁著機房成員外出買飲料之際，攻入賭博機房逮捕12人，並查獲電腦14台、行動電話近百支，財務報表、監視設備等證物。

警方調查後發現，該集團以租賃商辦大樓作為掩護，且分工細膩，設有美工、推廣、會計、總務等人員，並有打卡機依上班族打卡方式評核勤惰，還有幹部組長以績效、業績方式招攬賭客下注，另有客服人員專責回應客訴，將賭博機房以企業化方式經營。

高市刑大表示，賭博機房成員供稱，他們以微信通訊軟體拉客，並提供國外賭博平台招攬不特定賭客下注，賭客下注金額必須達到公司規定標準，才可領月薪約2萬3000元至2萬5000元不等，若業績量佳，則以獎金制度加薪。警方根據機房內財務報表換算，該集團半年多下來賭客投注金額超過1億6000萬元，警詢後全案依賭博等罪將12人移送高雄地檢署偵辦，檢方諭令12人均以3萬元交保。