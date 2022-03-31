看好人工智慧、物聯網、通訊以及智慧車等趨勢，統一綜合證券（2855）與臺灣指數公司合作編製「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數」（簡稱特選臺灣IC設計報酬指數），並發行「統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN（統一IC設計臺灣N）」（020031），31日掛牌上市。

統一證券表示，統一IC設計臺灣N為首檔聚焦臺灣IC設計的指數產品，發行價5元，讓投資人輕鬆參與臺灣IC設計的起飛期、掌握最多千元高價股群。

據工研院產科所公告，2021年臺灣IC設計業產值以年成長42.4％居整體IC產業之冠，大幅超越晶圓代工23.3％，顯示為智慧晶片大腦的IC設計，正朝成為矽島臺灣新屏障的方向邁進。

統一證券指出，近期半導體需求強勁、市場驅動力源源不絕，「特選臺灣IC設計報酬指數」成分股網羅各大智慧晶片應用主軸產業，包含網通、高速傳輸、電源管理、驅動以及矽智財等，投資人可快速掌握新世代產業趨勢。

受惠WiFi 6以及5G應用比例提高、聯網設備需求大幅增加，網通成產業關注焦點之一，因此如全球四大IC設計聯發科，以及國內主要的Wifi晶片供應商瑞昱，皆是指數中網通族群一員。

針對高速運算帶動高速傳輸介面需求，以及伺服器和雲端資料中心的升級，相關成分股包含網通晶片大廠譜瑞-KY、全球伺服器管理晶片第一大廠信驊，以及AMD長期合作夥伴祥碩；因電動車需求爆發、供不應求的電源管理IC成分股則有股王矽力-KY、致新；OLED面板大幅應用拉升的驅動IC族群，則包含全球領先的聯詠、敦泰以及天鈺；被稱為擁有最夢幻本益比的矽智財產業，則有台積電連續十一年「嵌入式記憶體」最佳矽智財夥伴的力旺、ASIC廠世芯-KY等。

在指數編列上，首先自符合流動性標準上市上櫃IC設計類股中，篩選公司獲利表現優異（依照近四季平均EPS）的前20檔股票，利用自由流通市值加權方法編製而成，選股兼具獲利與市值。每半年審核與調整，單一成分股上限15％，且前五大成分股權重總和不得超過60％，讓漲多的成份股獲利了結，同時抓住未來主流。

統一證券指出「統一特選臺灣上市上櫃IC設計報酬指數ETN」具三大優勢：（1）市場獨家100％投資臺灣IC設計產業，不會與半導體指數產品高度重複；（2）IC設計族群股性活潑股價高，但統一IC設計臺灣N發行價僅5元，投資人可輕鬆參與趨勢投資；（3）IC設計應用廣泛，個股挑選不易，指數投資即可全面網羅。

據應用材料公司（Applied Materials, Inc.）預估，自2020年至2025年智慧手機、智慧車、資料中心以及智慧家庭等半導體含量將成長50～125％，同時，台灣IC設計目前全球市佔率約20％。

統一證券強調，未來在高速運算與智慧電動車兩大趨勢支撐下，強勁的半導體需求，更突顯臺灣IC設計的重要性與成長性。而此次發行的統一IC設計臺灣N，提供投資人輕鬆參與臺灣IC設計的黃金起飛期機會。