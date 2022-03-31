303大停電之後，經濟部今天前往立法院報告「強化電網千億預算計畫」，預計斥資千億以上，耗費10年時間，推動六大電網改善，包括現有主幹線擴充強固、加速再生能源併網、供電瓶頸區新建變電所工程等。經濟部表示，初步細項預定4月底出爐，趕明年編列預算執行。至於是用公務預算、特別預算編列，是行政院職權。

立委今天關心千億預算編列狀況，並認為計畫不夠詳細，經濟部次長、台電代理董事長曾文生表示，經費一定會超過千億，但到底是不是一般公務預算或特別預算，不是經濟部層級可以決定。

整個電網千億預算，基本上是要打破現有經由345K超高壓主幹線南北電力融通主軸，改從「分散直供」及「區域支援」入手，降低單一電網樞紐受衝擊後對供電的影響範圍。

千億計算總計要從六大面向著手，在10年內分短中期進行電網韌性強化。根據計畫，可於2年內完工者，包括「分散大型電源直供用電中心」工程，5年內完成者，有「樞紐變電所加強分群」等工程，至於要拉到10年內完成的，有「供電瓶頸區新建變電所」、「電變電所改建屋內化」、「強化固有主幹線」及「加速再生能源併網」等工程。