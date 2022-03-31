民進黨新北市議員陳科名2017年涉嫌接受廠商關說，並收賄20萬，讓市府違築拆除大隊緩拆違建廠房，並讓業者趁機自行拆除新蓋違建，留下舊有建築，避免整區廠房遭市府拆遷。新北地院今宣判，依貪汙治罪條的「不違背職務收受賄賂罪」，判處7年6月徒刑，褫奪公權3年，並追徵其犯罪所得20萬元，全案可上訴。

檢調調查發現，新北市政府2017年發現紘祥鋼鋁有限公司位在樹林的廠房是「新建違章建築」，準備派拆除大隊拆除，該公司的許姓負責人為避免整棟鐵皮屋遭拆除，因此在同年5月找上陳科名協調，陳科名要求許男支付20萬元，許男不久就請妻子提領現金，將裝有20萬現金的牛皮紙袋放置在陳科名服務處，以此支付賄款。

陳科名收取賄款後，主動向新北市府關切此案是否可以免拆或減少拆除範圍，最終拆除大隊決議以「拆新留舊」處理，陳科名甚至要求助理協同拆除大隊人員到現場會勘，關切拆除時間、範圍與結案標準，讓許男延遲至9月才自行拆除新建違章建築。

新北地院指出，陳科名雖在偵查中承認有受許男委託，但在法院審理時又全盤否認，不認有與許男接洽收受賄款，也否認有協調違建拆除一事。不過，許男妻子的帳本上確實有相關提領紀錄，且依據調查局的監聽紀錄顯示，許男自拆違建後又私自重建，隔年3月被拆除大隊再度通知拆除時，他曾致電給友人抱怨，提到「XXX叫其去找陳科名，但其擔憂陳科名再度向其索賄」等語，顯見其確實有支付賄款。

合議庭認為，陳科名身為民代，應恪遵法令規定，廉潔自持，卻為謀求私利，收取賄款，有違公務員職守，損害執行公務廉潔性，危害社會及公共利益的程度甚鉅，且犯後矢口否認犯行，未見反省悔悟之意，實不足，因此判處7年6月徒刑，並宣告褫奪公權3年。

另外，針對檢方起訴，陳科名2018年另收許男30萬賄款部分，因許男偵查指述內容多有矛盾，且許男妻子筆記本記載也未盡詳細，與證人供述有出入，因此此部分無罪。