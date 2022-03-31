央行升息、政府打炒房衝擊近期房市，但俄烏開打推升原物料價格波動，住展雜誌研發長何世昌說，建商可能擔憂營造成本再往上增，先將成本預先轉嫁至售價當中，導致開價不斷上揚。大台北今年Q1新成屋、預售屋建案平均開價聯袂創下歷史新高，其中台北市新建案Q1平均開價約110.3萬元／坪，比去年同期增加約7萬元／坪、年增幅約6.8％；新北市今年Q1新成屋、預售屋平均開價約50.6萬元／坪，較去年同期成長約9.8％。

何世昌認為，由於烏俄戰爭導致國際原物料出現不小的供給缺口，且因國內營造人力依舊吃緊，這兩個棘手的問題在短期內無法解決，預期業者會持續把增加的成本反映於開價、成交價上，近期內新建案開價繼續上揚的機率仍高。

台北市新建案平均開價前三高行政區依序為信義、大安、松山，每坪開價分別為165.3萬元、156萬元、155.3萬元。何世昌指出，南港、大同則是近年房價漲勢凌厲的區域，每坪平均開價已來到103.4萬元、 102.9萬元，而且南港、大同已經連續兩季平均開價站在百萬元以上，完全顛覆過去台北蛋白區的概念。至於內湖開價年減8.5％，主因是近期線上銷售中的建案，多位在相對低價區段，菁華區段已很久沒新案推出了，以致於開價回落，但其實成交價仍在上升當中。

新北市今年Q1新建案平均開價前三高行政區依序為永和(73.7萬元/坪)、中和(65.7萬元/坪)、板橋(63.4萬元/坪)，價位最低的區域依序為金山(22.9萬元/坪)、萬里(31.3萬元/坪)、鶯歌(32萬元/坪)。不過，就算是新北開價最高的永和區，其價位只僅追平北市開價最低的萬華；新北市最高開價，等同於台北市最低開價，價格落差可見一斑。