知識型YouTuber「阿滴」與妹妹「滴妹」從小在新加坡留學，對英語相當擅長，兩人返台後開創YouTube頻道「阿滴英文」，憑藉多元的內容及活潑的教學風格爆紅，如今主頻道訂閱數已逼近270萬，而他們平時也會透過社群分享工作花絮及生活點滴，今天阿滴就透露買了健康餐盒，但內容物跟價格一比較，不禁讓他看傻眼。

阿滴兄妹成為當今全台灣最紅的知識型網紅，在主頻道上討論英文有著非常專業的態度，但私下個性相當可愛親民，因此圈粉無數，而除了「阿滴英文」頻道外，兄妹倆也拓展拍片領域，各自開了生活頻道，並且積極經營社群帳號，新的嘗試也很受歡迎，各自養出一大票鐵粉。

阿滴購買健康餐盒，價格跟食物對比，讓他震驚。(翻攝自raydudaily IG)

身為人氣網紅的阿滴，各種業配都會找上門，甚至有食品類，讓粉絲笑稱真是什麼類型都難不倒他，而他也受到激勵，在生活中替大家嘗試各種美食，不時會在社群分享吃了什麼餐點，昨天深夜(3/30)阿滴更新了IG限動，分享自己訂購了健康餐盒，可見餐盒外觀是樹皮原色，走質樸天然路線，打開內容物為混著藜麥的白飯，上頭有一小截玉米、幾粒毛豆、兩小朵花椰菜、一片番茄、一小片南瓜、一小塊紅蘿蔔，以及半顆水煮蛋和散落著幾顆小方塊豆腐。

阿滴看著調味清爽的菜色，至少味道上應該符合「健康餐盒」的概念，而他讓大家一起猜猜這份要價多少？但先發表了感想：「我震驚了」，下一張圖片是公布這份餐點的收據，這個便當要價219元，比起價格，無論菜還是米飯都稍嫌不足，難怪他附上三個「尷尬笑」的符號，看來是真心震驚。