彰化縣立體育館是公眾體育場和縣的慶典與各種活動中心，使用率超高是彰化的小巨蛋，佔地17公頃，從1985年啟用後，已37年了，場館多處破損頗髓，彰化縣政府投入1.28億元大翻修。（吳敏菁攝）

彰化縣立體育館是公眾體育場和縣的慶典與各種活動中心，場館多處破損頗髓，彰化縣政府投入1.28億元大翻修，縣長王惠美主持開工祈福。（吳敏菁攝）

彰化縣立體育館是公眾體育場和縣的慶典與各種活動中心，場館多處破損頗髓，彰化縣政府投入1.28億元大翻修，縣長王惠美主持開工祈福。（吳敏菁攝）

彰化縣立體育館是公眾體育場和縣的慶典與各種活動中心，使用率超高是彰化的小巨蛋，佔地17公頃，從1985年啟用後，已37年了，場館多處破損頗髓，彰化縣政府投入1.28億元大翻修。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣立體育館是公眾體育場和縣的慶典與各種活動中心，使用率超高，是彰化小巨蛋，佔地17公頃，從1985年啟用後，已37年了，場館多處破損，彰化縣政府投入1.28億元大翻修，包括屋頂和投光、空調、看臺和球場等。縣府還爭取補助，持續將投入9億元打造和美、鹿港全民運動中心並維修健興游泳池。

彰化縣立體育場以3個主場地為主，包括可容納3萬人的田徑場、8000人的體育館及3000人的游泳池，加上八卦山棒球場和健興網球場等，除了舉辦運動賽事和大小活動，也是許多縣民清晨、黃昏都愛去慢跑、打拳、跳舞等和散步等好地方，2011年全國運動會在彰化舉辦曾有過整修，但如今屋頂又破漏了，許多地方都有破損，這次大翻修，縣民都期待。

縣長王惠美今天主持開工祈福，教育部參事葉丁鵬、彰化縣議會機要秘書張東正、縣議員李寶銀、莊陞漢、王國忠等人與會，感謝教育部體育署補助8250萬元，縣府配合4550萬元，總工程經費1.28億元，特別謝謝議長謝典林、副議長許原龍與所有議員對預算的支持。

王惠美表示，這次工程內容主要是體育館屋頂翻修、空調設備改善、主球場整修、看台區整修、投光燈更新、廁所整修及冰水主機保養、電力改善工程以及消防設備改善工程等，預計2023)年2月完工。

王惠美還傳遞新喜訊，縣府積極向中央爭取相關運動設施的升級，將再投入9億元經費，包括健興游泳池正整建維修、規劃興建和美全民運動中心及鹿港全民運動中心。

和美全民運動設在和美調興段，基地北側毗鄰西興路，面積1.9476公頃，預計月開工，教育部支持1億元的經費，縣府將自行籌措2.5億，將提供給和美、線西、伸港三個鄉鎮共同來使用，預定設施包括有SPA，韻律教室、體適能教室、籃球、桌球、羽球等設施。

鹿港全民運動館，尚待爭取中央補助1億元，縣府預計配合2.5億元。

教育處表示，陸續完成體育場風雨球場，包含籃排球場、戶外場地燈光及地坪更新、八卦山棒球場等整建工程、汰換更新田徑場內多功能草皮，並改善體育場公共廁所，增加無障礙廁所、親子廁所及坐式馬桶，以滿足銀髮族、親子等多元族群運動需求。