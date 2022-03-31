陸軍第8軍團203旅砲兵營3個連共250個召員，在仁德區麗池公園展示105公厘榴砲聯合射擊操作訓練。（程炳璋攝）

陸軍第8軍團203旅砲兵營為期14天的史上最硬教召，31日進入成果驗收，3個連共250個召員在仁德區麗池公園展示105公厘榴砲聯合射擊操作訓練，台德混血的二兵劉柏毅感受訓練過程扎實，提到在台灣土生土長，將來願意為台灣上戰場。

陸軍第8軍團砲兵營2在仁德區模擬戰時教召14天，原本320人報到，確認免召人數後有250位召員受訓，31日第13天為最後成果驗收日，在麗池公園執行營戰備任務訓練課程，共有3個連12門砲使用訓練彈射擊，全程開放參觀。

砲兵營砲一連上尉連長江尹貞表示，這是挑選的召員在服兵役時皆為4個月軍事訓練，不同以往教召7天的訓練時數較少，14天的訓練更札實，可採循序漸進的方式一步步加強本職學能，訓練完成聯合操作。

志願役軍官退伍2年的召員吳啟銘擔任這次教召的觀通組長，他表示，14天的教召從日常起居到野外宿營、行軍訓練到聯合操演，跟戰時發生可作相結合，很開心可以跟大家一起並肩訓練，守衛家園。

台德混血召員劉柏毅退伍1年多，從事建築營造業，首次重返軍營就遇上史上最硬教召，對這14天的訓練感到札實，重新複習了服役的專長。

劉柏毅表示，雖是台德混血，土生土長在台灣長大，認為自己就是台灣人，如果台灣發生戰爭，願意為國家上戰場。