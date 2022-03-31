美國官員今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球相繼對俄國祭出出口管制，導致俄羅斯汽車品牌停工、戰車生產中斷，拿不到台積電晶片，使俄國軍情系統受到衝擊。

美國商務部專責出口行政的助理部長肯德勒（Thea Kendler）說：「已有33個國家響應一項出口管制戰略。」

她說，各界有必要展開空前合作，祭出這類出口管制和其他能對蒲亭侵略產生重大影響的措施。

肯德勒說，儘管俄羅斯只有約5%進口商品來自美國，但從歐盟和其他盟邦進口的商品占整體進口比重約50%。

她表示，從未預期出口管制會立即產生影響，但肯德勒說，烏克蘭政府報告稱，俄羅斯兩家主要戰車製造廠因缺乏外國零件而停工。她還說，俄羅斯晶片設計商貝加爾電子有限公司（Baikal Electronics JSC）也無法取得用於製造監控裝置、伺服器和其他國內通訊設備的積體電路。

肯德勒說，全球最大晶片代工廠商台灣積體電路製造公司（TSMC）退出俄羅斯市場，讓莫斯科SPARC技術中心（Moscow Center of SPARC Technologies）拿不到俄國自研的Elbrus晶片，這些晶片廣泛用於俄羅斯的情報和軍事系統。她補充說，由於出口管制切斷生產所需的零件和供應鏈，俄羅斯本土汽車品牌拉達（Lada）被迫停工。

雷諾集團（Renault）表示，將暫停在莫斯科工廠的業務，同時對其在俄國第一大汽車製造商Avtovaz的多數股權進行評估。AvtoVAZ是拉達的製造商。

雷諾集團和台積電均未立即回應置評要求。路透社無法立即與貝加爾電子、莫斯科SPARC技術中心以及俄羅斯戰車製造商UralVagonZavod取得聯繫。

肯德勒說，她與美國財政部和商務部官員動身前往倫敦、布魯塞爾、巴黎和柏林召集聯盟，並將與日本、韓國、加拿大、澳洲和紐西蘭展開一連串會談。

她說：「我希望很快就能宣布，有更多志同道合的國家加入出口管制的行列。」